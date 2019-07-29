taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6102
Euro
6.2546
Altın
1425.62
Borsa
103373.07
Gram Altın
257.42

Pazardan alınan peynir 3 kişiyi hastanelik yaptı

Bozuk olduğu iddia edilen peynirden yiyen aile zehirlendi.

DHA | 29.07.2019 - 22:51..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Gaziantep'te akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi’nde zehirlenme vakası meydana geldi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

İddiaya göre, semt pazarından aldıkları beyaz peynirden yiyen Fatma Ö. oğlu Rüştü Ö. ve yeğeni Hasan Ö.'de bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri görüldü. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri aile bireylerini İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Acil Servis'te tedaviye alınan Fatma, Rüştü ve Hasan Ö.'nün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, peynirden numune alınarak incelenmek üzere laboratuvara götürüldüğü bildirildi.

Pazardan alınan peynir 3 kişiyi hastanelik yaptı

Pazardan alınan peynir 3 kişiyi hastanelik yaptı

Pazardan alınan peynir 3 kişiyi hastanelik yaptı

Pazardan alınan peynir 3 kişiyi hastanelik yaptı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bursa Şehir Hastanesi'nde bebek bezi boruyu patlattı

Bursa Şehir Hastanesi'nde bebek bezi boruyu patlattı

282
Belediye başkanları akrabalarını görevlendirmeye başladı

Belediye başkanları akrabalarını görevlendirmeye başladı

658
Nainggolan'ın özel hayatı taraftarı endişelendiriyor

Nainggolan'ın özel hayatı taraftarı endişelendiriyor

48
The Times’tan 'Türkiye’yi kaybetmeyelim' analizi

The Times’tan 'Türkiye’yi kaybetmeyelim' analizi

38
Şeyma Subaşı'nın imza günü istekleri

Şeyma Subaşı'nın imza günü istekleri

94
Kıştan bunalan İskandinavların deniz keyfi

Kıştan bunalan İskandinavların deniz keyfi

47
Netanyahu'dan başka ligdeyim mesajı

Netanyahu'dan başka ligdeyim mesajı

79
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir