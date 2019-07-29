Pazardan alınan peynir 3 kişiyi hastanelik yaptı

Gaziantep'te akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi’nde zehirlenme vakası meydana geldi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

İddiaya göre, semt pazarından aldıkları beyaz peynirden yiyen Fatma Ö. oğlu Rüştü Ö. ve yeğeni Hasan Ö.'de bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri görüldü. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri aile bireylerini İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Acil Servis'te tedaviye alınan Fatma, Rüştü ve Hasan Ö.'nün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, peynirden numune alınarak incelenmek üzere laboratuvara götürüldüğü bildirildi.













