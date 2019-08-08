Pazarlama Türkiye Zirvesi için geri sayım başladı

Bu yılki teması “Touch” olarak belirlenen ve farklı sektörlerden birçok konuşmacının yer alacağı zirvede, pazarlama dünyasına dair her şey mercek altına alınacak.

PAZARLAMADA A'DAN Z'YE HER ŞEY KONUŞULACAK

“Touch” teması ile 24 Ekim’de Dedeman Otel Gayrettepe’de gerçekleşecek olan Pazarlama Türkiye Zirvesi pazarlama sektörünün en önemli isimlerini bir araya getirecek. İletişim, pazarlama ve marka profesyonellerinin birbirinden farklı oturumlar ve konular ile deneyimlerini paylaşacağı etkinlikte, pazarlamaya dair her şey A’dan Z’ye konuşulacak.

ÜNLÜ CEO'LAR KATILACAK

Tam gün sürecek zirvede farklı sektörlerden birçok profesyonel bilgi ve deneyimleriyle birbirine dokunacağı samimi sohbetleriyle dijital dünyaya temas edecekler. Vestel CMO’su Tunç Berkman, Yemeksepeti Marketing Director’ü Barış Sönmez, PepsiCo Head of Digital Marketing and eCommerce Didem Namver, Insider CEO’su Hande Çilingir, VISA CMO’su Birim Gönülşen Özyürekli, Ipsos Türkiye CCO’su Yasemin Özen Gürelli gibi birbirinden farklı sektörlerdeki profesyonel isimleri ağırlayacak.

Pazarlama Türkiye Zirvesi’nin pazarlama profesyonellerine ilham vereceğini ve yeni bakış açıları kazandıracağını düşünen Pazarlama Türkiye Kurucusu Ender Satıcı, “Markalar arası savaşta beyaz bayrağı çekip koltuğu tüketiciye teslim etmenin, tüketicinin taleplerine göre aksiyon almanın, anlatmaktan çok dinlemenin, tüketiciyi özel ve değerli hissettirmenin kazandırdığı bir dönemdeyiz. Ticaret döngüsünde satın alma aksiyonuna giden her adım, tüketiciye dokunmaktan geçiyor. Duygulara, fikirlere, anılara, kültüre ve değerlere dokunan her şey dijitalde hızla iz bırakıyor. Teknoloji, ürüne ve hizmete dokunurken markalar da tüketicilere dokunmanın yollarını arıyor. Takipçi sayısı, etkileşim sayısı, dönüşüm, kar marjı gibi konulara odaklanırken markalar, tüketicide nasıl izlenimler bırakıyor? Tüm bunları Pazarlama Türkiye Zirvesi’nde masaya yatıracağız” şeklinde konuştu.

PAZARLAMA TÜRKİYE HAKKINDA

Her an büyüyen ve dijital platformların da dahil olmasıyla aydınlanma çağını yaşayan pazarlamayı takip etmek giderek zorlaşıyor. Pazarlama Türkiye olarak, sürekli güncellenen haberler, pazarlama profesyonelleri tarafından kaleme alınan makaleler, klişelere meydan okuyan pazarlama trendleri ve sektör buluşmaları ile bu zorluğu ortadan kaldırmak adına devreye giriyoruz.