Pearl Harbor saldırısı nedir

İkinci Dünya Savaşı dünyada tüm hızıyla devam etmekteydi. Bu süre boyunca tarafsızlığını koruyan Amerika, süpriz bir gelişmeyle kendini savaşın içinde buldu.

Kimi tarihçilere ve kaynaklara göre Pearl Harbor saldırısı bir komplo teorisidir ve ABD'nin savaşa girmesi için bir bahane olmuştur.

ABD'YE SÜPRİZ

Japonya deniz kuvvetleri 7 Aralık 1941 sabahı Hawaii adalarının Oahu adasında bulunan Pasifik Filosu ve Pearl Harbor askerî üslerine karşı düzenlediği sürpriz saldıyla Amerika'yı şoka uğrattı.





12 SAVAŞ GEMİSİ HASAR GÖRDÜ

Pearl Harbor saldırısı, 12 adet Amerikan savaş gemisini ciddi şekilde hasara uğratmış veya batırmış, 188 savaş uçağını imha etmiş, 1.178 kişi yaralanmasına ve 2,403 Amerikan askeri ile 68 sivilin ölümüne neden olmuştur. Bu saldırı Amerika’yı donanma açısından bir yıl geriye götürmüştür.





ABD'DEN MİSSİLEME

Bunun üzerine çok öfkelenen ABD, Japonya'ya etkisi günümüzde bile hala süren şiddetli bir şekilde cevap verdi. ABD, Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atarak binlerce insnaın ölümüne ve sakatlanmasına neden oldu. Atom bombasından sonra teslim bayrağını çeken Japonya, ABD'nin ağır yaptırımlarına maruz kaldı.



