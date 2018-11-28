Pedagoglar Tozkoparan dizisini anlattı

Tozkoparan...

TRT 1 ekranlarında her pazar 18.00'de başlayan; ailelerin çocuklarıyla birlikte büyük bir keyifle izlediği yeni dizi!

Sıradan bir dizi deyip geçmeyin.

VEYA IMP'nin yapımını üstlendiği diziden, çocukların ve ailelerin öğreneceği çok şey var.

Çekimlerin arkasında kocaman bir ekip, tüm detayları düşünerek büyük bir hassasiyetle çalışıyor.

İŞİN UZMANLARINA GÖRE: TOZKOPARAN

Ekipte yer alan iki uzman isim, Tozkoparan dizisiyle ilgili görüşlerini paylaştı.

Klinik Psikolog Merve Baykal, çocukların kendi kimlikleriyle roldeki kimlikleri arasında rol karmaşası yaşamaması için geçiş oyunları oynatıyor.

Klinik Psikolog Talha Tolunalp ise çocukların set süresince hiçbir olumsuz etkiye maruz kalmaması için ekipte.

İki uzman ismin Tozkoparan dizisiyle ilgili yorumları bu videoda. Sadece 4 dakikanı ayır ve izle!

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"ÇOCUKLAR İÇİN HER ŞEY VAR"

"Tozkoparan, ailelerin çocuklarına gönül rahatlığıyla izletebileceği bir dizi" diyen Tolunalp, "Çocuklar ekip ruhunu görecek, sabretmeyi, birlikte güzel şeyler yapmayı, saygı göstermeyi ve bunun gibi birçok değeri barındıran bir dizi" şeklinde konuştu.

Dizide okçuluk sporunun olduğunun altını çizen Klinik Psikolog Merve Baykal, "Bu spor dalı; çocukların birlikte eğlenebildiği, aynı zamanda öğrenebildiği, rekabet etmeden yarışmalar düzenleyebildiği bir alan oluşturuyor." dedi.