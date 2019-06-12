Pedagoji nedir

Pedagoji bilim dalında uzmanlaşmış yani bu bilim dalıyla ilgilenen kişilere ise pedagog adı verilmektedir. Bakıldığında pedagojinin, gelecek adına oldukça önemli etkileri bulunmaktadır.

RUH SAĞLIĞINI KORUMA AMACI

Bunun nedeni ise bu bilim dalının, çocukları ruhsal yönden inceleyerek onların tolum geleceği adına ruhsal açıdan sağlıklı bireyler yetiştirilmesine olanak sağlamasıdır.

DEVLETİN ROLÜ

Doğumdan itibaren öncelikle ailede başlayan çocuk eğitimi, ülke devletleri açısından da büyük önem taşır.

Bu nedenle ailenin yanında devletler de çocukların yetiştirilmesine katkılar sağlamaktadır.

Ruhsal açıdan kaliteli bireylerin yetişmesi, ülke ve toplum geleceği açısından pedagoji bilimine oldukça sık başvurulması anlamına da gelmektedir.