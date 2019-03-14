Caddede yavaş şekilde seyrederken aniden fren ile gazın yerini karıştıran S.Ç. isimli kadın sürücü, ortalığı savaş alanına çevirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Önce bir otobüse, ardından kaldırıma çıkarak simit tezgahına çarpan sürücünün kullandığı otomobil, telefon kutusuna vurarak durdu. Yan yatan otomobilden vatandaşların yardımıyla kurtarılan S.Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın olduğu alana güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu.

Pedalları karıştıran sürücü kaza yaptı VİDEO

“BURADA BİR ARAÇ YAN YATMIŞ DURUYORDU”

Olayın görgü tanığı esnaf Tahsin Turhan, “Olayı duyup sese çıktık biz, burada bir araç yan yatmış duruyordu. Araç içerisinde bir kadın vardı. Arabayı düzelttik, kadını içinden çıkarttık. Ardından ambulans ve polis ekipleri geldi alıp götürdüler. Kadında ufak tefek sıyrıklar vardı.” dedi.