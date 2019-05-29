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Pedofili ifadeler içeren kitabın yayıncısı teslim oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında gözaltı kararı verilen pedofili ifadeler içeren kitabın yayıncısı Alaattin Topçu, emniyete teslim oldu.

AA | 29.05.2019 - 12:47..
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatılan 'pedofili' içeren ifadelerin bulunduğu 'Zümrüt Apartmanı' kitabının yazarı Abdullah Şevki dün Ankara'da gözaltına alınmıştı.

Kurgu Kültür Merkezi Yayınları Müdürü Alaattin Topçu ise kitapla ilgili, "Sizin o karga beyniniz Abdullah Şevki'yi, Alaattin Topçu'yu ve kurguyu kaldıramaz. O nedenle sizin linç kültürünüz tarihin her döneminde yenilgiye ve zavallılığa mahkumdur" ifadelerini kullanmıştı.

Hakkında gözaltı kararı verilen pedofili ifadeler içeren kitabın yayıncısı Alaattin Topçu, emniyete teslim oldu.

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