Peeling nedir

Her kadın daha temiz ve daha güzel bir cilde sahip olmak ister...

İstenilen bu cilde sahip olabilmek için öncelikle sağlıklı beslenmeye dikkat etmek gerekirken, bazen de birkaç bakım ile kendinizi yenileyebilmeniz mümkün...

Bu bakımlardan birisi de 'peeling' uygulamak.

Bu uygulama doğru yöntemle yapıldığında cildi derinlemesine temizler, cilt sorunlarını azaltır ve cildin tazelenmesini sağlar.

EVDE KENDİ PEELİNGİNİZİ HAZIRLAYABİLİRSİNİZ

Peeling uygulamaları, bir uzman tarafından yapılabileceği gibi evde de kullanılabilen ürünler yardımıyla ya da hazırlanan doğal cilt maskeleri ile kolaylıkla yapılabilir.

CİLT TİPİNİZİ TANIYIN

Her peeling türü her cilt tipi için uygun olmayabilir, bu yüzden kullanılacak yöntemi seçmeden önce kişinin cilt tipini belirlemesi gerekir.

KURU CİLTLER

Kuru cilde sahip bireyler için hindistan cevizi yağı, shea yağı veya seramid gibi nemlendirici bileşenlere sahip ürünler uygun olabilir.

Cilt kuruma eğiliminde olduğundan, peeling işlemi haftada en fazla bir veya iki defa yapılmalı, ardından nemlendirici kullanılmalıdır.

YAĞLI CİLTLER

Yağlı cilt tipinin toleransı yüksektir. Bu nedenle kullanılan ürüne bağlı olarak haftada beş kereye kadar peeling uygulaması yapılabilir.

Alfa veya beta asitleri, salisilik asit veya glikolik asit içeren ürünler yağlı ciltler için uygundur.

NORMAL CİLTLER

Normal ciltlerde haftada iki veya üç kez peeling uygulanabilir. Granül şeker, ezilmiş kayısı çekirdeği, ceviz kabuğu ve hafif asit içeren kimyasal bazlı ürünlerin yanı sıra bir fırça veya lif yardımı ile fiziksel peeling uygulaması yapılabilir.

KARMA CİLTLER

Karma cilt tipinde T bölgesi yağlı ve yanaklar kuru cilt özelliği gösterir. Karma ciltlerde peeling uygulamaları daha çok T bölgesine uygulanmalıdır.

Kuru cilt bölgelerine daha seyrek peeling ve daha yoğun nemlendirme uygulaması yapılmalıdır.

NASIL UYGULANIR?

Peeling uygulamanın en doğru anı duş sonrası olabilir.

Ilık bir duş sonrası ciltteki gözenekler açılır ve daha iyi bir sonuç elde edilir. Gözenekleri açmak için peeling öncesi yüze buhar banyosu uygulanabilir.

DAİRESEL HAREKETLERLE MASAJ

Dudak ve göz çevresi hariç tüm yüze uygulanmalıdır. Parmaklar ıslatıldıktan sonra dairesel hareketlerle hafif bir masaj yaparak uygulandığında daha etkili olur.

VÜCUDUNUZUN ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNE UYGULAYABİLİRSİNİZ

Peeling işlemi sadece yüze değil ayaklar, dirsekler, boyun gibi vücutta ihtiyaç duyulan tüm bölgelere uygulanabilir.