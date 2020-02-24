Pegasus pilotu tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Dünya değişti ve tabelacılık da zaman içinde değişerek çeşitlendi. Eskinin el işi kalitesi, şimdinin seri üretimine yenik düştü.

Binlerce insanın ölümüne sebep olan koronavirüs, Güney Kore'de sonu bitmeyen maske kuyruklarına sebep oldu.

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Annesine şiddet uygulayan babasını öldürdü

Tekirdağ'da 17 yaşındaki oğlu tarafından bıçaklanan baba için daha önce, 17 kez şikayette bulunulduğu öğrenildi.