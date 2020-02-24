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Pegasus pilotu tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin adliyeye sevk edilen kaptan pilot M.A. tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.

AA | 24.02.2020 - 18:35..
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat'ta 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen kaptan pilot M.A. Anadolu Adalet Sarayına getirildi.

SAVCILIK TUTUKLAMA TALEP ETTİ

Burada soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan kaptan pilot M.A, ifadesinin alınmasının ardından "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

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