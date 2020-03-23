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Pegasus pilotunun tahliyesine itiraz

Uçak kazasıyla ilgili yürütülen soruşturmada tutuklanan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan, ev hapsi şartıyla tahliye edildi.

DHA | 23.03.2020 - 17:41..
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kaza soruşturmasında, 24 Şubat tarihinde tutuklanan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan, bugün yapılan aylık tutuklama incelemesi sonrası ev hapsi uygulanarak serbest bırakıldı.

Pegasus pilotunun tahliyesine itiraz

BİRÇOK KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLMAK

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen kazadan sonra 24 Şubat tarihinde çıkarıldığı mahkeme tarafından, "Taksirle birden çok kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan, bugün yapılan aylık tutuklama incelemesi sonrası nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KARARA İTİRAZ ETTİ

Arslan'ın aylık tutukluluk incelemesini yapan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Arslan'ın konutunu terk etmeme kararı verdi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye kararına itiraz etti

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