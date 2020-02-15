Pegasus'a ait uçaklar son 2 yılda 3 kazaya karıştı. Şirketin uçaklarının sürekli kaza haberlerine konu olması, Pegasus'un tercih edilme oranını düşürmeye başladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir'den gelen uçağın pistten çıkarak 3'e bölünmesi halen hafızalardaki yerini korurken, şirkete ait bir uçakta bu kez yangın paniği yaşandı.

KULEDEN YANGIN UYARISI

Sabiha Gökçen-Düsseldorf seferine yapan uçak, havalimanına inince yangın paniği yaşadı.

Uçak piste indiği anda, kuleden 'yangından dumanlar yükseliyor' uyarısı geldi.

YOLCULAR APAR TOPAR İNDİRİLDİ

Bu yarının ardından tüm yolcular acil çıkış kapısından karga tulumba tahliye edildi.

O anlar, kameralara da yansıdı.

Pegasus uçağında yangın paniği ViDEO

PEGASUS'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan panik anlarına ilişkin Pegasus'tan açıklama geldi. Açıklamada, "Sabiha Gökçen-Düsseldorf seferini yapan PC1003 sefer sayılı TC-CPU kuyruk tescilli uçağımız, bugün Düsseldorf Havaalanı'na sorunsuz ve emniyetli bir şekilde inişini gerçekleştirmiştir. Park yerine yanaşması esnasında kule tarafından uçak altında alev ve duman görüldüğüne dair ikazda bulunulmuştur. Uçuş ekibimiz, misafirlerimizin emniyeti için acil terk etme prosedürünü devreye sokmuştur ve prosedüre uygun olarak tüm misafirlerimizin emniyetle tahliyeleri sağlanmıştır. Düsseldorf Havaalanı'ndan aldığımız bilgiye göre, uçağımızda müdahale gerektiren herhangi bir durum olmadığı teyit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.