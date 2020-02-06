İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inerken pistten çıkarak düşen yolcu uçağından, yaralı olarak kurtulan bir vatandaş, uçakta yaşananları anlattı.

"TOP GİBİ SEKTİK"

Kurtköy'deki özel bir hastanede tedavi altına alınan yolculardan Alper Kulu, "En başından sonuna kadar bir anormallik vardı uçuşta. Çok sarsıntılı bir yolculuk geçirdik. Uçak çok zor bir şekilde yere teker koydu. Diğer seferlere göre çok hızlıydı. Tekerleği yere koyduktan sonra 'İstanbul'a hoş geldiniz' anonsları yapıldı. Uçak bir anda sağa sola yalpalamaya başladı. Birkaç kere yerde top gibi sektik. Sola doğru aşağıya bir iniş hissettim. 30-40 metrelik çukura düşmüşüz."dedi.

Pegasus uçağındaki yolcu: Top gibi sektik

"KENDİ İMKANLARIMLA UÇAKTAN ÇIKTIM"

Kulu uçaktan kendi imkanlarıyla çıktığını belirterek, "Önümdeki koltuklar ters dönmüştü. Büyük bir panik, bağrışmalar yaşandı. Herkes yardım istiyordu. Kendi imkanlarımla uçaktan çıkararak, kırık kolla 30-40 metre gittim. Uçak patlayabilir anonsları duydum. İlk ambulansla hastaneye getirdiler. Sol kolum kırık, elmacık kemiğimde kırık var."