taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1235
Euro
6.6389
Altın
1647.45
Borsa
114898.03
Gram Altın
325.937
Bitcoin
58928.48

Pegasus uçağının motoruna kalkış esnasında kuş girdi

İstanbul-İzmir seferini gerçekleştiren Pegasus Hava Yolları'na ait uçağın, kalkış esnasında motoruna kuş girdiği bildirildi.

AA | 25.02.2020 - 16:56..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Pegasus uçağının motoruna kalkış esnasında kuş girdi

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan İstanbul-İzmir seferini gerçekleştirecek olan Pegasus Hava Yolları'na ait uçağın, kalkış sırasında motoruna kuş girdi.

HAVADA PANİK ANLARI

PC2102 kuyruk numaralı uçağın motoruna kuş girmesinin ardından panik yaşandı. Kazayı atlatan uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na geri dönmek zorunda kaldı.

ÖNCE YENİ UÇAK GETİRİLECEK DENDİ

Yaşanan paniğin ardından yolculuk için önce yeni bir uçağın getirileceği söylendi.

AYNI UÇAKLA UÇURDULAR

Ancak yapılan incelemelerin ardından yolcular aynı uçağa bindirilerek İzmir'e götürüldü.

Yolcular ise kaza atlatan uçağa yeniden bindirilmeleri nedeniyle şirkete tepki gösterdi.

Pegasus, basının kazanın üzerine gitmesini istemiyorPegasus uçağının motoruna kalkış esnasında kuş girdi

İlginizi Çekebilir
ABD'li kadın avcı Adıyaman'da avlandı
ABD'den avlanmak için Adıyaman'a gelen kadın avcı, boynuz uzunluğu 130 santimetre olan dağ keçisini avladı.
Erdoğan'dan Azerbaycan'la ticaret açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Azerbaycan'la ticaret hacmini 2023'te 15 milyar dolara çıkaracağını söyledi.
Bakan Soylu'dan koronavirüs açıklaması: İddialar yalan
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Koronavirüs hastalarının saklandığı iddiaları yalan. Bir şey olsa paylaşmak zorundayız." dedi.
Göçmen kaçakçılarına "Aylan bebek" operasyonu: 60 gözaltı
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonunda, İzmir merkezli 12 ilde 60 şüpheli gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan Fox muhabirine ayar
Erdoğan'dan Fox muhabirine ayar
997
Ankara'da koronavirüs alarmı
Ankara'da koronavirüs alarmı
768
Devlet Bahçeli'den Ozan Ceyhun tartışmalarına ilk yorum
Devlet Bahçeli'den Ozan Ceyhun tartışmalarına ilk yorum
295
Mısır'ın devrik lideri Mübarek öldü
Mısır'ın devrik lideri Mübarek öldü
300
Ankara'ya inen Tahran uçağından ilk bilgiler
Ankara'ya inen Tahran uçağından ilk bilgiler
451
OYAK, Total ve M Oil'i satın aldı
OYAK, Total ve M Oil'i satın aldı
121
SMO, rejime ait tankı zırhlı araç ile kovaladı
SMO, rejime ait tankı zırhlı araç ile kovaladı
84
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir