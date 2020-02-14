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Pekcan: Hizmet ihracatında rekor kırdık

bAKAN Pekcan "2019'da 53,7 milyar dolar hizmet ihracatı geliri elde ederek Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık" açıklaması yaptı.

AA | 14.02.2020 - 14:20..
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Pekcan: Hizmet ihracatında rekor kırdık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hizmet ihracatında elde edilen başarıyı sürdürdüklerine dikkati çekti.

CUMHURİYET TARİHİNDE BİR REKOR

Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu idadeleri kullandı:

"Hizmet ihracatında elde ettiğimiz başarıyı sürdürüyoruz.
2019 yılında 53,7 milyar Dolar hizmet ihracatı geliri elde ederek Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık.

Hizmetler Dengesi 31,5 milyar Dolar fazla vererek Cari İşlemler Dengesine olumlu yönde katkı sağlamaya devam etti.
Hizmet ihracatçılarımızın gayretleri ve dünyanın dört yanına ulaşan hizmetlerimiz sayesinde daha nice rekorların kırılacağına olan inancımız tamdır.

Bakanlık olarak hizmet ihracatına verdiğimiz destekler ve bu alanda yürüttüğümüz çalışmalar en etkili şekilde devam edecektir."

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