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Pekin'de korona tedbirleri uzun süre devam edecek

Pekin Belediye Başkanlığı Sözcüsü Şü Hıcien, hayatın normale dönmesi için uygun zaman aralığının iyi seçilmesi gerektiğini belirtti.

AA |
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Pekin'de korona tedbirleri uzun süre devam edecek

Çin'in başkenti Pekin'de, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek üzere alınan tedbirlerin uzun süre devam etmesi planlanıyor.

Çin haber ajansı Şinhua'da yer alan habere göre; Pekin Belediye Başkanlığı Sözcüsü Şü Hıcien, uluslararası trafiğin merkezindeki başkentin halen dışarıdan gelebilecek salgının etkisine açık olduğunu, kentte alınan tedbirlerin kısa vadede gevşetilmesinin düşünülmediğini ifade etti.

HEDEF, 'YABANCI' VAKALARI SIFIRA İNDİRMEK

Halen hedefin yurt dışı kaynaklı vakaların sıfıra indirilmesi ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yurt içi kaynaklı vakaların yeniden artmasının önlenmesi olduğunu vurgulayan Hıcien, yurt dışından ve başka bölgelerden gelenlere uygulanan test ve karantina tedbirlerinin devam edeceğini bildirdi.

KARANTİNA DEVAM EDECEK

İnsan hayatının normale dönmesi ve ekonomik üretimin eskisi gibi sürdürebilmesi için uygun zaman aralığının iyi seçilmesi gerektiğinin altını çizen Hıcien, Pekin'de uygulanan karantina tedbirlerinin uzun dönem devam etmesini öngördüklerini bildirdi.

Pekin'de korona tedbirleri uzun süre devam edecek

PEKİN'E YURT DIŞI UÇUŞLARINA İZİN YOK

Çin yönetimi ülkede mart sonundan itibaren yurt dışı vakaların yurt içinde ortaya çıkanlara göre sayıca ağırlık kazanması üzerine, ülkenin başkent Pekin'e gelen yurt dışı uçuşlar test için başka bölgelere yönlendirilirken, son 14 günde yurt dışından Çin'in diğer şehirlerinden aktarmayla Pekin'e gelmiş kişiler zorunlu testten geçirilip karantina altına alınmaya başlanmıştı.

ÇİN'DE SON DURUM

Ülkede şu ana dek toplam 81 bin 708 vaka tespit edildi. Bunlardan 77 bin 78 kişi iyileşerek hastanelerden taburcu edilirken, 3 bin 331 kişi hayatını kaybetti. Halen 265'inin durumu kritik olmak üzere 1299 vaka iyileşmeyi bekliyor.

Öte yandan, virüs taşıdıkları halde hastalık belirtisi göstermeyen 1047 kişi tıbbi gözetim altında tutuluyor.

Pekin'de korona tedbirleri uzun süre devam edecek

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