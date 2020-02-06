Pelin Akil ve eşi koronavirüsten korkmuyor

Facebook'un Instagram'dan elde ettiği gelir belli oldu

Balıkesir'de görevli polis memuru, 17 yaşındaki genci zeytin tarlasında çalınan aracının direksiyonundayken ruhsatsız tabancayla ateş ederek öldürdü. Polis ve iki akrabası gözaltına alındı.

İkiz çocuk annesi Pelin Akil, kendisi gibi oyuncu eşi Anıl Altan'la Çin restoranına gitti.

4

'Başkomiserim' yalanıyla, 24 bin lira dolandırdı

Konya'da, kendisini terörle mücadele başkomiseri olarak tanıtıp, Z.B.'nin 24 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyasını alarak dolandıran Ahmet Yıldık, Şanlıurfa'ya kaçmaya çalışırken yakalandı.