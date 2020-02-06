Pelin Akil ve eşi koronavirüsten korkmuyor

Günlük hayatlarını sık sık sosyal medyadan yayınlayan oyuncu Pelin Akil, dün eşi Anıl Altan ile birlikte bir Çin restoranına giderken otomobilin içinde, art arda tam 10 hikayeyi takipçileriyle paylaştı.
Dünyada panik yaratan koronavirüs, Pelin Akil ve eşi Anıl Altan'ı korkutmadı.
MENÜYÜ MASAYA SÖYLEDİLER
Çin'den yayılan ve yüzlerce kişinin ölümüne yol açan salgın yüzünden herkes Uzak Doğu mutfağından kaçarken çift, Çin restoranında masayı donattı. Menüdeki çoğu şeyi tüketen ünlü çift, takipçilerini şaşırttı.