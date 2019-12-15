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Pelin Batu Montro'yü Ankara Gölbaşı sandı

İsviçre'nin Montrö şehrinde çekilen görüntüler Twitter'da Ankara Gölbaşı diye paylaşıldı. Pelin Batu bunu sevinçle karşıladı.

Haber Merkezi | 15.12.2019 - 14:42..
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Yeni yıl yaklaşıyor, dünya 2020'yi karşılamanın sevinciyle hazırlıklar yapıyor. Türkiye'de bu heyecanı yaşayanlar siyasi görüşleri nedeniyle ters köşe oluyor.

MONTRÖ, GÖLBAŞI DİYE PAYLAŞILDI

İsviçre'nin önemli kentlerinden Montrö'de düzenlenen yılbaşı etkinliklerinde Noel Baba kızağıyla çelik halatlar üzerinden yolculuk yapıyor. Bir Twitter kullanıcısı bu görüntüleri "Ankara Gölbaşı Teşekkürler Mansur Yavaş" dyazarak paylaştı.

BATU'DAN MANSUR YAVAŞ'A ÖVGÜLER

Emekli Büyükelçi İnal Butu'nun kızı Pelin Batu da bu görüntüleri paylaştı ve "Bazen küçücük bir şey hayatın büyüsünü hatırlatır..." notunu düştü.

Yurt dışında da yaşayan Batu bir başka kullanıcının "Bu yer neresi bilginiz var mı?" sorusuna ise "Gölbaşı, Ankara" cevabını verdi.

Pelin Batu Montro'yü Ankara Gölbaşı sandı

VİDEONUN ORİJİNAL BAŞLIĞI

Pelin Batu Montro'yü Ankara Gölbaşı sandı

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