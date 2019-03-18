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Pelin Batu'nun ilk like'ı İmamoğlu'na

Twitter hesabını tekrardan aktif hale getiren Pelin Batu'nun, ilk beğendiği gönderi CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun videosu oldu.

Haber Merkezi | 18.03.2019 - 12:02..
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Pelin Batu'nun ilk like'ı İmamoğlu'na

7 Haziran 2015 genel seçimleri sonrası "Ailece HDP'ye oy verdik." açıklamasında bulunan Pelin Batu, 31 Mart yerel seçimlerinde de tarafını belli edecek bir hamle yaptı.

İLK LIKE CHP'YE

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki kanlı askeri darbe girişiminden sonra Twitter hesabını kapatan Pelin Batu, sosyal medyaya geri döndü.

Batu, ilk beğenisini de Ekrem İmamoğlu'nun, "Kalem tutkumu gizleyemem, sevdiğim kalemleri yanımda taşır imzamı da hep kendi kalemimle atarım. Bu arada altına imza attığım şeyleri de yaparım." açıklamasıyla paylaştığı videosuna yaptı.

Pelin Batu'nun ilk like'ı İmamoğlu'na


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