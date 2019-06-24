Pelin Karahan'ın yeni yazlığı 3 milyon TL

Oyuncu ve sunucu Pelin Karahan ile eşi Bedri Güntay, kısa süre önce Bodrum Turgutreis'ten bir villa satın aldı.

Yaz aylarını çocuklarıyla birlikte yeni evlerinde geçirmeyi planlayan çifti, lüks villa için 3 milyon TL ödedi.

İÇ DEKORASYONSUZ OLMAZ

Beğendikleri yazlık için hiçbir masraftan kaçınmayan Karahan ile Güntay, iç dekorasyon için ise 500 bin TL harcadı.

YENİ YAZLIKTA SENARYO OKUYACAK

Uzun süredir ekranda gözükmeyen Pelin Karahan, yazın yeni evinde hem gelen senaryoları değerlendirecek, hem de çocuklarıyla doya doya vakit geçirecek.