taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6778
Euro
6.3731
Altın
1425.31
Borsa
101969.41
Gram Altın
260.287

Pençe-2 Harekatı'nda Doçka uçaksavar ele geçirildi

Türk askeri, teröristlerin yuva yaptığı bölgeleri birer birer imha ederken, ele geçirilen mühimmatlar arasında Doçka uçaksavar silahı dikkat çekti.

AA | 22.07.2019 - 12:51..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekâtı kapsamında; komandolar tarafından 11 adet sığınak bulundu.

Çoğu sığınağın ATAK taaruz helikopterleri tarafından vurularak imha edildiği belirtilirken, sığınakların birinde doçka uçaksavar silahı ve muhteviyatı ele geçirildi.

Pençe-2 Harekatı'nda Doçka uçaksavar ele geçirildi

DOÇKA UÇAKSAVAR SİLAH İMHA EDİLDİ

Bölgede yapılan aramalarda; 1 Doçka uçaksavar silahı, 1 Doçka uçaksavar silahı namlusu, 1 Doçka uçaksavar silahı sehpası, 3 Doçka uçaksavar silahı mühimmatı ve kutusu, 4 adet silah sehpası ve 1 adet patlamamış roket mühimmatı ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilerek, imha edildi.

Pençe-2 Harekatı'nda Doçka uçaksavar ele geçirildi

KAYALAR ARASINA GİZLENMİŞ MÜHİMMATLAR

Terör örgütü PKK ile yaşanan çatışmada sağ olarak ele geçirilen bir teröristin verdiği ifade doğrultusunda da kayaların arasına gizlenmiş mühimmatlar bulundu. Yapılan aramada; 120 adet Doçka uçaksavar mühimmatı ( 14,5 'luk), 300 adet Doçka uçaksavar mühimmatı ( 12,7'lik) 2 bin 500 adet BKC makineli tüfek mühimmatı ve 1000 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı ele geçirildi.

Pençe-2 Harekatı'nda Doçka uçaksavar ele geçirildi

Pençe-2 Harekatı'nda Doçka uçaksavar ele geçirildi

Pençe-2 Harekatı'nda Doçka uçaksavar ele geçirildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mekke'nin yanı başında müzik festivali

Mekke'nin yanı başında müzik festivali

428
Trump'ın damadı Yüzyılın Anlaşması için Orta Doğu turunda

Trump'ın damadı Yüzyılın Anlaşması için Orta Doğu turunda

163
F-35 teslimatlarında gecikme yaşanacak

F-35 teslimatlarında gecikme yaşanacak

129
Avrupalı turistlerin tercih ettiği ülkeler sıralaması

Avrupalı turistlerin tercih ettiği ülkeler sıralaması

92
Hükümetin kamu işçilerine yeni teklifi belli oldu

Hükümetin kamu işçilerine yeni teklifi belli oldu

103
Didem Soydan'dan Lider Şahin açıklaması

Didem Soydan'dan Lider Şahin açıklaması

27
Vekiller, Meclis'in koltuklarından şikayetçi

Vekiller, Meclis'in koltuklarından şikayetçi

235
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir