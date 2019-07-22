Pençe-2 Harekatı'nda Doçka uçaksavar ele geçirildi

Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekâtı kapsamında; komandolar tarafından 11 adet sığınak bulundu.

Çoğu sığınağın ATAK taaruz helikopterleri tarafından vurularak imha edildiği belirtilirken, sığınakların birinde doçka uçaksavar silahı ve muhteviyatı ele geçirildi.

DOÇKA UÇAKSAVAR SİLAH İMHA EDİLDİ

Bölgede yapılan aramalarda; 1 Doçka uçaksavar silahı, 1 Doçka uçaksavar silahı namlusu, 1 Doçka uçaksavar silahı sehpası, 3 Doçka uçaksavar silahı mühimmatı ve kutusu, 4 adet silah sehpası ve 1 adet patlamamış roket mühimmatı ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilerek, imha edildi.

KAYALAR ARASINA GİZLENMİŞ MÜHİMMATLAR

Terör örgütü PKK ile yaşanan çatışmada sağ olarak ele geçirilen bir teröristin verdiği ifade doğrultusunda da kayaların arasına gizlenmiş mühimmatlar bulundu. Yapılan aramada; 120 adet Doçka uçaksavar mühimmatı ( 14,5 'luk), 300 adet Doçka uçaksavar mühimmatı ( 12,7'lik) 2 bin 500 adet BKC makineli tüfek mühimmatı ve 1000 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı ele geçirildi.