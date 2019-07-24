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Pençe-2 Harekatı'nda terör hedefleri imha ediliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürüttüğü Pençe-2 Harekatı sürüyor. PKK hedefleri, Fırtına obüsleri ve Bora füzeleriyle vuruluyor.

DHA | 24.07.2019 - 12:53..
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Terör örgütü PKK’ya yönelik 27 Mayıs’ta Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine Pençe-1, 12 Temmuz’da da Pençe-2 Harekatı başlatıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 4 komando tugayının katıldığı harekat kapsamında teröristler; fırtına obüsleriyle karadan, Malatya ve Diyarbakır'daki ana jet üslerinden havalanan savaş uçakları ve Atak helikopterleri ile de havadan vurularak imha ediliyor.

Pençe-2 Harekatı'nda terör hedefleri imha ediliyor

AVAŞİN VE BASYAN’A DA OPERASYONLAR

Harekatın en önemli noktalarından birini, Hakkari kent merkezine 200 kilometre uzaklıkta bulunan Derecik ilçesinde konuşlu 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı oluşturuyor. Pençe harekatlarının yürütüldüğü Hakurk bölgesinin yanı sıra ilçenin batı ve kuzeyine doğru uzanan Balkaya Dağları'nın arka tarafında bulunan, terör örgütü PKK’nın önemli kamplarının yer aldığı Avaşin ve Basyan ile Serabotin bölgelerine de buradan sık sık operasyon düzenleniyor.

Pençe-2 Harekatı'nda terör hedefleri imha ediliyor

İMHA EDİLİYOR

Operasyonlarla teröristlerden temizlenen bölgedeki sığınak, barınak ve mağaralar tek tek tespit ediliyor. Buralarda ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ile barınaklar tek tek tespit edilerek imha ediliyor.

Pençe-2 Harekatı'nda terör hedefleri imha ediliyor

BORA FÜZELERİYLE PKK HEDEFLERİ VURULUYOR

Bölgeyi kontrolü altına alan güvenlik güçlerine, ilçeye hakim tepeye kurulu 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı’na bu yıl konuşlandırılan 280 kilometre menzilli Bora füzeleriyle de destek sağlanıyor. Tespit edilen ve koordinatları belirlenen PKK hedefleri, Derecik’ten ateşlenen bu füzelerle vuruluyor. Füzelerin ateşlenişi ilçe merkezinde gözlemleniyor.

Pençe-2 Harekatı'nda terör hedefleri imha ediliyor

DERECİK’TE YOĞUN ASKERİ HAREKETLİLİK

Derecik’te, yoğun bir askeri hareketlilik yaşanıyor. Yüksekova ve Şemdinli yönünden gelen askeri zıhlı konvoylar Derecik merkeze, buradan da hemen hemen tüm hakim noktalara kurulu olan üs bölgelere yönlendiriliyor. Asker, silah ve mühimmatlarla malzemeler kara yolunun yanı sıra Sikorsky helikopterlerle de taşınıyor. Sevk sırasında bu helikopterlere, taarruz helikopteri Atak'lar eşlik ediyor.

Pençe-2 Harekatı'nda terör hedefleri imha ediliyor

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