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Pençe 3 Harekatı'nda 6 terörist daha öldürüldü

Pençe-3 Harekâtı’nda şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu.

AA & Ensonhaber | 25.08.2019 - 19:09..
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Mehmetçik, havadan ve karadan düzenlediği operasyonlarla, sınır ötesinde terör örgütü PKK'nın üzerine gidiyor.

Yapılan son operasyonlar neticesinde 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiği haberi geldi.

HEM HAVA HEM KARA OPERASYONU

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Pençe-3 Harekâtı’nda, 4’ü hava harekâtıyla, 2’si de çatışmada olmak üzere 6 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirilerek şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı. Böylece Pençe-3 Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu." ifadelerine yer verildi.

Pençe 3 Harekatı'nda 6 terörist daha öldürüldü

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