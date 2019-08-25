Pençe 3 Harekatı'nda 6 terörist daha öldürüldü

Mehmetçik, havadan ve karadan düzenlediği operasyonlarla, sınır ötesinde terör örgütü PKK'nın üzerine gidiyor.

Yapılan son operasyonlar neticesinde 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiği haberi geldi.

HEM HAVA HEM KARA OPERASYONU

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Pençe-3 Harekâtı’nda, 4’ü hava harekâtıyla, 2’si de çatışmada olmak üzere 6 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirilerek şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı. Böylece Pençe-3 Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu." ifadelerine yer verildi.



