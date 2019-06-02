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Pençe Harekatı'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 5 PKK’lı terörist daha öldürüldü.

İHA | 02.06.2019 - 08:56..
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye tarafından Irak'ın kuzeyinde yürütülen, 'Pençe Harekâtı' opersyonu kapsamında, teröristlere geçit vermemeye devam ediyor.

OPERASYONUN BAŞINDAN BU YANA 27 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019 tarihinde başlayan ve planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi." dendi.

Böylece, harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27 oldu.

Pençe Harekatı'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi

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