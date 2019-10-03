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Pençe Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı: 129

Pençe Harekatları'nda Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde son olarak 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 129 oldu.

AA | 03.10.2019 - 01:22..
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Pençe Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı: 129

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kararlı adımlarıyla, yurt içinde ve yurt dışında iyice köşeye sıkışan terör örgütlerine operasyon yapmaya devam ediliyor.

Bu kapsamda Pençe Harekatları'nda terör örgütlerine yönelik operasyonlarda Mehmetçiğimiz, teröristlere aman vermiyor...

Pençe Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı: 129

PENÇE'DE ÖLÜ TERÖRİST SAYISI 129 OLDU

Milli Savunma Bakanlığı, 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, böylece etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 129 olduğu bilgisini paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe Harekâtı kapsamında Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe Harekatlarında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 129 oldu."

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