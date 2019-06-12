Bölücü terör örgütü PKK'ya karşı Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe Harekatı'nda, 17 gün geride kaldı.
45 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen son 2 PKK’lı terörist ile birlikte, harekâtın başından beri etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 45'e yükseldi.
MÜHİMMAT VE KAFA KAMERASI ELE GEÇİRİLDİ
Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 2 adet AK-47 ve kafa kamerası ele geçirildi.
Pençe Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı 45 oldu