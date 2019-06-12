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Pençe Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı 45 oldu

Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonda öldürülen terörist sayısı 45'e yükseldi, teröristlerin üzerinden kafa kamerası çıktı.

AA | 12.06.2019 - 11:30..
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Pençe Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı 45 oldu

Bölücü terör örgütü PKK'ya karşı Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe Harekatı'nda, 17 gün geride kaldı.

45 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen son 2 PKK’lı terörist ile birlikte, harekâtın başından beri etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 45'e yükseldi.

MÜHİMMAT VE KAFA KAMERASI ELE GEÇİRİLDİ

Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 2 adet AK-47 ve kafa kamerası ele geçirildi.

Pençe Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı 45 oldu

Pençe Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı 45 oldu

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