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Pençe Harekatı'nda şehit olan asker için tören düzenlendi

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan asker için tören düzenlendi.

AA | 19.07.2019 - 19:05..
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Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende, şehit piyade uzman onbaşı Mustafa Ünal'ın, Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

DUALARLA UĞURLANDI

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin özgeçmişi okundu ve dua edildi.

Pençe Harekatı'nda şehit olan asker için tören düzenlendi

Şehit Ünal'ın naaşı, silah arkadaşları ve polisler tarafından omuzlarda taşınarak, tekbirler eşliğinde helikoptere konuldu.

MEMLEKETİ KONYA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülen Ünal'ın cenazesi, buradaki programın ardından Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Konya'ya uğurlandı.

Pençe Harekatı'nda şehit olan asker için tören düzenlendi

Törene, Vali İdris Akbıyık, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, vali yardımcıları, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, siyasi parti temsilcileri, Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Vakfı Başkanı Abdurrahman Er, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.

Pençe Harekatı'nda şehit olan asker için tören düzenlendi

Pençe Harekatı'nda şehit olan asker için tören düzenlendi

Pençe Harekatı'nda şehit olan asker için tören düzenlendi

Pençe Harekatı'nda şehit olan asker için tören düzenlendi

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