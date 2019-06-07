Pençe Harekatı'nda yeni sığınaklar bulundu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sınır ötesine başlattığı kara ve hava harekatı başarıyla devam ediyor. Pençe Harekatı olarak adlandırılan operasyonlarla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir son dakika açıklaması daha geldi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe Harekatı Kapsamında, terör örgütü PKK’ya ait iki mağara ve kadın teröristler tarafından kullanıldığı anlaşılan bir sığınak tespit edildi.





Mağaralarda ve sığınakta; 470 adet 12.7 mm. mühimmat, kullanıma hazır durumda 10 EYP düzeneği, 2 çuval EYP için hazırlanmış pil blokları, 34 adet fünye, patlayıcı yapımında kullanılabilecek 4 varil Amonyum Nitrat, 6 el telsizi, 10 gaz maskesi, 48 jelikan (20 litrelik) benzin, güç kaynağı 3 akü, çok sayıda jeneratör kablosu, 2 paratoner, 300 metre bakır tel, 650 metre elektrik kablosu, 1 çanta sıhhiye malzemesi (serum kiti batıcon gazlı bez serum ağrı kesiciler turnike enjeksiyon) ile örgütsel dokümanın yanında çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

PKK’nın inlerinden iki tanesinin imha görüntüsü VİDEO







METİ TİMİ SIĞINAKLARI İMHA ETTİ

Ayrıca araziye saklanmış olarak 10 kutu (toplam 400 adet) 14.5 mm. doçka mühimmatı ele geçirildi. Malzemeler METİ Timi tarafından kontrollü patlama ile imha edilerek kullanılmaz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Pençe Harekâtı’nda 3 mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirildi VİDEO



METİ TİMİ NEDİR

Açılımı Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha’dır. Subay statüsündeki askerlerin dahi "yapmazsan yaptıramazsın" anlayışıyla eğitildiği merkezde, patlayıcıların tespiti ve imhasında en gelişmiş teknolojiden yararlanılıyor. Sıkı bir disiplin içinde gerçekleştirilen eğitimlerde, mayın ve el yapımı patlayıcı türleri ile bunların tespit ve imhasında kullanılan araç gereci öğrenen askerler, eğitimin bir parçası olarak uygulamalı olarak kendi içlerinde oluşturulan Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha (METİ) timleri ile arazide göreve çıkıyor.

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