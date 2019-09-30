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Pençe Harekatları teröristler bitene kadar devam edecek

3,5 saat süren Milli Güvenlik Kurulu toplantısında, Pençe Harekatları'nın teröristler tamamen temizlenene kadar devam edeceği belirtildi.

AA | 30.09.2019 - 20:01..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

Toplantıda Pençe Harekatı'nın teröristler bölgeden tamamen temizlenene kadar devam edeceği ve güvenli bölge projesi için adımların güçleneceği belirtildi.

"GÜVENLİ BÖLGE PROJESİ DAHA İLERİ ADIMLARLA GÜÇLENECEK"

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye'nin, insani bir mesele olarak ele aldığı Suriyeli sığınmacıların evlerine bir an önce dönmelerini sağlayacak güvenli bölge projesinin hayata geçirilmesine ilişkin samimi gayretlerini daha ileri adımlarla güçlendireceği belirtilmiş; milli güvenliğinin sağlanması için gereken iradeyi ortaya koymakta tereddüt etmeyeceği ifade edilmiştir.

Pençe Harekatları teröristler bitene kadar devam edecek


"PENÇE OPERASYONU TERÖRİSTLER TAMAMEN TEMİZLENENE KADAR DEVAM EDECEK"

Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK terör örgütüne karşı her iki ülkenin güvenliğini sağlamak üzere yürütülen Pençe Operasyonları'nın, teröristler bölgeden tamamen temizlenene kadar devam edeceği teyit edilmiştir. Doğu Akdeniz'de, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler nezdinde kayda geçirdiği kıta sahanlığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yaptığı anlaşmalar çerçevesinde yürüttüğü faaliyetlerin kararlılıkla devam edeceğinin altı çizilmiştir. Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada meydana gelen gelişmelerin milli güvenliğimize yönelik tesirlerinin tüm yönleriyle değerlendirilmesi suretiyle hazırlanan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi görüşülmüş ve uygun bulunmuştur.” denildi.

Pençe Harekatları teröristler bitene kadar devam edecek

Pençe Harekatları teröristler bitene kadar devam edecek

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