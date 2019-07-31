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Pençe Harekâtı’nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Komandolar tarafından bulunan teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi imha edildi.

İHA | 31.07.2019 - 15:22..
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Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen teröristlerin yanında, çok sayıda malzeme ele geçirildi.

MÜHİMMAT VE YAŞAM MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Pençe Harekâtı'nda daha önce Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirilen 4 PKK’lı bölücü teröristin bulunduğu bölgede ve yakınındaki bir sığınakta; 3 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet Yaesu el telsizi, 2 adet sabit merkez telsizi (sözde liderler tarafından kullanılan), 1 adet parçalanmış gece görüş, 7 adet AK-47 şarjör, 610 adet AK-47 mühimmatı, 4 adet el bombası, 20 kilo amonyum nitrat, EYP yapımında kullanılan pil bloğu ve 20 m. EYP yapımında kullanılan kablo, 1 adet güneş enerjisi paneli ile çok miktarda yaşam malzemesi bulundu. Ele geçirilen silah, mühimmat, patlayıcı maddeler ve diğer yaşam malzemeleri ile sığınak komandolarımız tarafından imha edildi." denildi.

Pençe Harekâtı’nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi VİDEO


Pençe Harekâtı’nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

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