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Pence'in göçmen merkezi ziyareti

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Teksas eyaletindeki yasa dışı göçmen merkezini ziyaret etti. Ancak kaydedilen görüntülerde göçmenlerin kafes benzeri yerlerde tutuldukları ortaya çıktı.

AA | 14.07.2019 - 13:19..
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ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in göçmenleri ziyareti sadece ülkenin değil, aynı zamanda tüm dünyanın dikkatini çekti.

GÖÇMENLER KAFESLERDE TUTULUYOR

Pence'in Teksas eyaletinde yasa dışı göçmen merkezini ziyareti sırasında bazı göçmenlerin kafes gibi yerlerde tutulduğu görüntüsü ortaya çıktı. Bu görüntüler ise dünya gündemine bir anda bomba gibi düştü.

Pence'in göçmen merkezi ziyareti

"İYİ MUAMELE EDİLİYORLAR"

Göçmenlerin en az 40 gündür bu şartlarda, aç ve ayakta tutuldukları ifade edildi. Pence'in ise ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Konuştuğum her bir çocuk, her bir anne baba burada kendilerine iyi muamele edildiğini belirtti." ifadesini kullanması dikkati çekti.

Pence'in göçmen merkezi ziyaretinde kaydedilen görüntüler gündem oldu VİDEO

TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Dün akşam Beyaz Saray'ın önü de dahil olmak üzere ABD'nin birçok noktasında düzenlenen gösterilerde göçmen merkezlerindeki şartlara tepki gösterildi.

Pence'in göçmen merkezi ziyareti

Pence'in göçmen merkezi ziyareti

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