Pencere demiri eline saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı

1 MİLGEM ve Atak ihracatı sonrası Pakistan'a çıkarma Bu yıl Pakistan'a 4 MİLGEM, 30 Atak helikopteri ihracatı için imza atan Türk savunma sanayisi, IDEAS Uluslararası Savunma Fuarı ve Semineri'ne 25 firmayla milli katılım sağlayacak.

2 Van'da bulunan iskeletinin sırrı ABD'de çözüldü Van'da Çavuştepe Kalesi kazısında Urartu dönemine ait mezarda kişisel bazı eşyalarıyla bulunan kadın ve erkeğe ait iskeletin ABD'de yapılan inceleme sonucu 2 bin 777 yıllık olduğu belirlendi.

3 Van'da bulunan iskeletinin sırrı ABD'de çözüldü Van'da Çavuştepe Kalesi kazısında Urartu dönemine ait mezarda kişisel bazı eşyalarıyla bulunan kadın ve erkeğe ait iskeletin ABD'de yapılan inceleme sonucu 2 bin 777 yıllık olduğu belirlendi.

4 Türkofobi’nin berbat tarihi Batı’daki kimi kesimlerde sık sık depreşen “Türkiye – Türk – Müslüman karşıtlığı”nın tarihsel kökeninde, toplumsal bir histerinin yalanlarla çoğaltılıp nesilden nesile aktarılması yatıyor.

5 AB'den İsrail'in yerleşim birimleri politikasına tepki Avrupa Birliği (AB), İsrail Yüksek Mahkemesinin aldığı "Silvan Mahallesi'nde 700 Filistinlinin yerinden edilmesi" ile ilgili karara tepki gösterdi.

6 4 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı Malatya merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.