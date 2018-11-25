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Pencere demiri eline saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı

Esenyurt'ta cami avlusunda oynayan 10 yaşındaki Ahmet'in eline pencere demiri saplandı. Küçük çocuk eline saplanan demirle birlikte hastaneye götürüldü.

DHA | 25.11.2018 - 10:48..
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Esenyurt Kıraç'ta bulunan Yunus Emre Camii'nin avlusunda oyun oynayan Ahmet o sırada avluda bulunan alt bahçeye inmek istedi. Ahmet'in avuç içine burada pencerenin önündeki demir parmaklığa saplandı.

DEMİRLE BİRLİKTE HASTANEYE KALDIRILDI

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Ardından itfaiye ekipleri demirleri kesti. Küçük çocuk elindeki demirle birlikte ambulansa taşıdı. İlk olarak Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradaki tedavisinin ardından Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Ahmet'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay anı güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

Pencere demiri eline saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı



Pencere demiri eline saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı



Pencere demiri eline saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı



Pencere demiri eline saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı



Pencere demiri eline saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı



Pencere demiri eline saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı



Pencere demiri eline saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı



Pencere demiri eline saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı

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