Pencere parmaklıklarına sıkışan köpek kurtarıldı

İlçede bir binanın bahçe katındaki boş evin camı arasında olan köpeği gören vatandaşları, durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.
KÖPEĞE SU VERDİLER
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dairenin sahibine ulaştı. Daire sahibi gelene kadar itfaiye ekipleri bir kaba su koyarak köpeğe verdi.
Sıcak altında 2 gün boyunca aç ve susuz kalan köpeğin içler acısı hali görenleri duygulandırdı.
CAM SÖKÜLDÜ, KÖPEK KURTARILDI
Köpek ev sahibinin gelip kapıyı açmasıyla itfaiye ekipleri tarafından cam sökülerek kurtarıldı.
Köpeğin kurtarılma anını izleyen çocuklar ekibi alkışladı. Köpek çocuklar tarafından ekmek verilerek beslendi.