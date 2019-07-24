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Pencere parmaklıklarına sıkışan köpek kurtarıldı

Esenyurt'ta camı ve demir parmaklıklar arasında 2 gün boyunca mahsur kalan köpek, bayılmak üzereyken bulundu.

İHA | 24.07.2019 - 09:22..
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İlçede bir binanın bahçe katındaki boş evin camı arasında olan köpeği gören vatandaşları, durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

KÖPEĞE SU VERDİLER

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dairenin sahibine ulaştı. Daire sahibi gelene kadar itfaiye ekipleri bir kaba su koyarak köpeğe verdi.

Sıcak altında 2 gün boyunca aç ve susuz kalan köpeğin içler acısı hali görenleri duygulandırdı.

Pencere parmaklıklarına sıkışan köpek kurtarıldı

CAM SÖKÜLDÜ, KÖPEK KURTARILDI

Köpek ev sahibinin gelip kapıyı açmasıyla itfaiye ekipleri tarafından cam sökülerek kurtarıldı.

Köpeğin kurtarılma anını izleyen çocuklar ekibi alkışladı. Köpek çocuklar tarafından ekmek verilerek beslendi.

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