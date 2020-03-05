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Pencereden bebeğini atan annenin cezası müebbet hapis

Çorum'da 5'inci kattaki evinin penceresinden bebeğini atan anne, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

DHA | 05.03.2020 - 17:46..
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Çorum'da ailesiyle birlikte yaşayan Münevver B., erkek arkadaşından hamile kaldı. Olay günü 5'nci kattaki evlerinin banyosunda doğum yaparak, kız bebek dünyaya getirdi.

YENİ DOĞAN BEBEĞİNİ PENCEREDEN ATTI

Yeni doğan bebeği poşete koyup, banyonun penceresinden apartman boşluğuna atan anne, bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Münevver B.'nin doktorlara doğum yaptığını söylemesi üzerine, polise olayla ilgili bilgi verildi.

Pencereden bebeğini atan annenin cezası müebbet hapis

ANNE TUTUKLANDI

Polis, annenin verdiği bilgi doğrultusunda 8 aylık dünyaya geldiği tespit edilen bebeğin cesedini buldu.

Münevver B., tedavisinin ardından tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

"ERKEK ARKADAŞIMDAN HAMİLE KALDIM"

Polis ekiplerine verdiği İfadesinde lise 3'üncü sınıftayken aynı okulda eğitim gören E.S.M. ile tanıştığını, bir süre sonra aralarında sözlendiklerini ve evlenmeyi düşündüklerini söyleyen Münevver B., "Ailem erkek arkadaşımla görüşmemi istemediği için gizli gizli buluşuyorduk. Erkek arkadaşımin evinde kendi rızamla cinsel ilişkiye girdim. Daha sonra hamile kaldığımı öğrendim. Korktuğum için gizledim. Olay günü yemek yedikten sonra sancılandım. Banyoya geçtim. Yaklaşık yarım saat sonra bebek doğdu. Bebek tuvalet taşının üzerine kafa üstü düştü. Çocuğun nefes almadığını anladım. Çocuğu poşetin içerisine koyup, pencereden boşluğa attım. Banyoda duş aldığım sırada dengemi kaybedip düştüm. Gözlerimi açtığımda kendimi hastanede buldum." dedi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Çorum 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu olarak yargılanan Münevver B., 'altsoyu olan çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olumsuz etkilerini dikkate alarak, müebbet hapis cezasına çevirdi.

Pencereden bebeğini atan annenin cezası müebbet hapis

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