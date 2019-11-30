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Pencereden düşen çocuk ağır yaralandı

Samsun'da 1.5 yaşında iki kardeş, anneleri uyurken oyun sırasında kanepeden pencereye çıktı. Kardeşlerden biri 1. kattan düşerek ağır yaralanırken, diğeri sokaktan geçen kurye tarafından kurtarıldı.

İHA | 30.11.2019 - 11:55..
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Samsun’da İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde yaşayan Çiğdem Aygün, 1.5 yaşındaki ikiz çocuklarını yedirdikten sonra uyuyakaldı.

1.5 yaşındaki ikiz kardeşlerden biri, oyun sırasında pencereden düştü. Diğer kardeş, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Pencereden düşen çocuk ağır yaralandı VİDEO

KAFA ÜSTÜ YERE ÇAKILDI

Çiğdem Aygün adlı anne, ikiz çocuklarının karınlarını doyurup onlar oynarken uykuya daldı. Bu sırada 1.5 yaşındaki ikizler Eymen ile Seymen adlı kardeşler, oturma odasında oynarken çıktıkları kanepenin üzerinden pencereye yaklaştılar. İkizlerden Eymen Aygün, birinci katın penceresinden kafa üste yere düşerek ağır yaralandı. Çocuğun düştüğünü fark eden komşular, 112’yi arayarak yardım istedi.

Pencereden düşen çocuk ağır yaralandı

MOTOSİKLETLİ KURYE KURTARDI

Bu sırada komşular, ikizlerden Seymen Aygün’ün de aynı pencereden düşmek üzere olduğunu fark edince panik içinde yardım istediler. Bu sırada bir tüpgaz servisinde çalışan motosikletli kurye Metin Duman (29), tüp siparişini teslim ettiği adresten dönerken olayı fark edince müdahale etti.

İkizlerden diğerinin de pencereden düşmek üzere olduğunu gören Metin Duman, hiç tereddüt etmeden sokak aydınlatma direğine tırmanarak pencereye ulaşıp diğer çocuğu da düşmekten kurtardı.

Pencereden düşen çocuk ağır yaralandı

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Ağır yaralanan Eymen Aygün, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kafasından kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen minik Eymen, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Pencereden düşen çocuk ağır yaralandı

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