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Pencereden düşen çocuk helikopterle hastaneye kaldırıldı

Tunceli'de ikinci kattaki evin penceresinden dengesini kaybederek düşen 1,5 yaşındaki Yusuf Eroğlu, helikopterle hastaneye götürüldü. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İHA | 03.10.2019 - 12:16..
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94. Mahallesi'nde 1,5 yaşındaki Yusuf Eroğlu, ikinci kattaki evlerinin penceresinin önünde oyun oynarken dengesini kaybetti. Küçük çocuk, aşağıya düştü.

Pencereden düşen çocuk helikopterle hastaneye kaldırıldı

Pencereden düşen çocuk helikopterle hastaneye kaldırıldı ViDEO

HELİKOPTER TALEP EDİLDİ

Durumu fark eden ailenin haber vermesi üzerine küçük çocuk, ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Bu sırada Tunceli'ye sevk edilmesi planlanan çocuk için jandarmadan, helikopter talep edildi.

Pencereden düşen çocuk helikopterle hastaneye kaldırıldı

SAĞLIK DURUMU İYİ

Bölgeye sevk edilen jandarmaya ait helikopterle alınan küçük Yusuf, Tunceli'ye getirilerek devlet hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Yusuf'un, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Pencereden düşen çocuk helikopterle hastaneye kaldırıldı

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