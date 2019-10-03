94. Mahallesi'nde 1,5 yaşındaki Yusuf Eroğlu, ikinci kattaki evlerinin penceresinin önünde oyun oynarken dengesini kaybetti. Küçük çocuk, aşağıya düştü.

Pencereden düşen çocuk helikopterle hastaneye kaldırıldı ViDEO

HELİKOPTER TALEP EDİLDİ

Durumu fark eden ailenin haber vermesi üzerine küçük çocuk, ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Bu sırada Tunceli'ye sevk edilmesi planlanan çocuk için jandarmadan, helikopter talep edildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Bölgeye sevk edilen jandarmaya ait helikopterle alınan küçük Yusuf, Tunceli'ye getirilerek devlet hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Yusuf'un, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.