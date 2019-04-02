Pencereden düşen saksı kadının başına isabet etti

Adana'da kaldırımda yürüyen kadın, bir dairenin penceresinden düşen saksının başına isabet etmesi sonucu yaralandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş ile Genel Merkez önündeki halk buluşmasında konuşma yaptı.

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Dünya nüfusu 2050'de 9.7 milyara ulaşacak

Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan rapora göre, 2050 yılında dünya nüfusu 9.7 milyara ulaşacak. Yüzyılın sonunda ise bu rakamın 11 milyara çıkması bekleniyor.