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Pencereden düşen saksı kadının başına isabet etti

Adana'da kaldırımda yürüyen kadın, bir dairenin penceresinden düşen saksının başına isabet etmesi sonucu yaralandı.

AA | 02.04.2019 - 17:15..
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Elif Kılınçoğlu, merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde kaldırımda yürüdüğü sırada, 4'üncü kattaki bir dairenin penceresinden düşen saksı başına isabet etti.

İLK MÜDAHALE ESNAFTAN

Yaralanan kadına ilk müdahaleyi, çevredeki esnaf ve vatandaşlar yaptı.

Kılınçoğlu'nun başındaki kanamayı tampon yaparak durduran vatandaşlar, daha sonra durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Pencereden düşen saksı kadının başına isabet etti

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili araştırması devam ediyor.

Pencereden düşen saksı kadının başına isabet etti

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