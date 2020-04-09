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Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi açıldı

Bakan Koca, Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hizmete açıldığını duyurdu.

DHA |
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Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi açıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 829 sismik izolatörle güçlendirilen Marmara Araştırma Üniversitesi Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hizmete açıldığını açıkladı.

"MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "829 sismik izolatörle güçlendirilen Marmara Araştırma Üniversitesi Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi yenilenen özellikleriyle hizmete açıldı. 60 odası yoğun bakıma ayrılan hastanemiz, toplamda 535 yatak kapasitesine sahip. Milletimize hayırlı olsun" dedi.

Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi açıldı


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