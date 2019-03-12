Pendik-Maltepe hattında 7 bin konut stoğu var

Halkalı- Gebze arasında bulunan eski banliyö hatlarında 6 yıldır yapılan çalışma bugün sonlandı ve açılışu bugün yapılacak.

TOPLAM YOLCULUK 115 DAKİKA

Günde 1 milyon yolcunun taşınması planlanan hat, 43 istasyonlu olacak. Gebze'den Halkalı'ya 115 dakikada seyahat edilebilecek. Hatta Bakırköy-Bostancı arası 37 dakika, Söğütlüçeşme-Yenikapı'nın seyahat süresi ise 12 dakika olacak.

7 BİN KONUT STOĞU ERİYECEK

Konut satış uzmanları, Pendik- Gebze hattında 7 bin konut stoğunun olduğunu ve hattın açılmasının ardından buradaki stoğun eriyeceğini ifade ediyor.

FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ

Ayrıca dün bankalar konut faizini 1,28 oranına kadar çekti. Ancak özel bankaların henüz bununla ilgili bir kararı yok. Uzmanlar konut alımlarının şu an durgun olduğunu, seçim sonrasında hareketlilik yaşanacağını beklediklerini dile getirdi.