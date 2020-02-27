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Pendik metrosundaki sapık tutuklandı

Metro istasyonunun çıkışında bir kıza cinsel organını gösterdiği gerekçesiyle gözaltına alınan M.D., “Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA | 27.02.2020 - 19:16..
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Dün gece Pendik metro istasyonunun çıkışında takip ettiği genç kıza cinsel organını gösteren M.D. isimli sapık, emniyet ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı.

M.D., emniyetteki sorgusunun ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

M.D., savcılık sorgusunun ardından, “Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Pendik metrosundaki sapık tutuklandı

"PSİKOLOJİM BOZUK, PİŞMANIM"

Mahkemedeki sorgusunda, 10 yıldır dışarıda yatıp kalktığını belirterek, “Psikolojim bozuktur. Bayana adres sordum. Bana adresi tarif etti. Daha sonra bir anlık gafletle cinsel organımı çıkardım. Bayanın eline dokunmak istedim. Ancak bağırınca korkarak merdivenlerden aşağıya doğru kaçmaya başladım. Yaptığım için çok pişmanım" dedi.

Genç kızı mastürbasyon yaparak taciz eden sapık VİDEO

TUTUKLANDI

Mahkeme M.D.'nin, “Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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