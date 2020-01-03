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Pendik sokaklarında dolaşan tilki

Pendik’te aç kaldığı için sokağa inen tilki, görenleri hayrete düşürdü.

İHA | 03.01.2020 - 09:59..
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İstanbul Pendik'te, aç kalan bir tilki mahallenin sokaklarına indi.

Sabah saatlerinde tilkiyi gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, yemek arayan tilki daha sonra gözlerden uzaklaştı.

''BAŞTA KÖPEK SANDIM AMA YAKLAŞINCA KÖPEK OLMADIĞINI ANLADIM'

Sabah erken saatlerde sokakta tilkiye rastlayan Emre Kalafat, “Servisten inmiş eve gidiyordum. Saat 6 buçuk civarıydı. Hava da soğumuştu. Köpek sandım başta ama yaklaşınca köpek olmadığını anladım. Baktım tilki, çok şaşırdım. Normalde insanlara fazla yaklaşmazlar.” dedi.

Pendik sokaklarında dolaşan tilki ViDEO

Pendik sokaklarında dolaşan tilki

Pendik sokaklarında dolaşan tilki


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