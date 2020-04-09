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Pendik ve Kağıthane'de kaçak maske operasyonu

Polis ekiplerince tekstil atölyelerine düzenlenen operasyonlarda 63 bin 200 kaçak maske ile 93 bin dikime hazır maske ele geçirildi.

AA |
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Pendik ve Kağıthane'de kaçak maske operasyonu

Koronavirüs vakalarının görülmesi nedeniyle yetkililer önlemler almaya devam ederken, polis ekipleri salgını fırsat bilerek kaçak üretim yapan kişilere yönelik operasyonları sıklaştırdı.

55 BİN 200 MASKE VE 93 BİN DİKİME HAZIR MASKE

İstanbul'da Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tekstil atölyesinde izinsiz ve belgesiz sağlık maskesi üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis ekiplerince adrese düzenlenen operasyonda 55 bin 200 satışa hazır maske ile 93 bin dikime hazır maske ele geçirdi.

Pendik ve Kağıthane'de kaçak maskeler ele geçirildi

İŞ YERLERİ MÜHÜRLENDİ

Kağıthane'de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Vatan Caddesi üzerinde bulunan bir tekstil atölyesine düzenledikleri baskında satışa hazır 8 bin maske ele geçirdi.

İş yerleri, zabıta ekiplerince mühürlendi.

Pendik ve Kağıthane'de kaçak maske operasyonu

Pendik ve Kağıthane'de kaçak maske operasyonu

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