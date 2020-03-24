Pendik'te 12 suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı

İstanbul Pendik'te Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti’ konusu ile ilgili çalışma başlattı.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Büyükçekmece'de akaryakıt istasyonunda araç içerisinde Bülent B. isimli kişinin uyuşturucu madde sattığı ihbarını alan polis, aracı takibe aldı.

Polis ekiplerinin Büyükçekmece'den Pendik'e kadar bir süre takibe aldığı Bülent B. yakalanarak gözaltına alınırken, zanlının 12 suçtan, 14 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunarak cezaevi firarisi olduğu belirlendi.

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EVİNDE VE OTOMOBİLİNDE ARAMA YAPILDI

‘Uyuşturucu madde kullanmak, ‘uyuşturucu madde imalat ve ticareti’, ‘hırsızlık’, ‘hükümlü ve tutuklunun kaçması’ ve ‘mala zarar verme’ de dahil olmak üzere toplam 12 suçtan arandığı belirlenen Bülent B.’nin evinde ve arabasında arama yapıldı.

Yapılan aramalarda; ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait mermiler, başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik kartı, 237 gram Mariuana denen uyuşturucu madde, 72 adet hint keneviri fidesi, 46 kök hint keneviri, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 630 TL para, 1 hassas terazi ve uyuşturucu madde üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

ZANLI TUTUKLANDI

Polis ekiplerince gözaltına alınan Bülent B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Bülent B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.