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Pendik'te 2 kişi 12 yaşındaki çocuğu taciz etti

Pendik'te iki şahsın 12 yaşındaki erkek çocuğu önce taciz edip sonra arabaya bindirip kaçırmaya çalıştığı iddiası ortalığı karıştırdı.

İHA | 18.11.2019 - 05:10..
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İstanbul'un Pendik ilçesi Çamçeşme Mahallesi Seher Sokak'ta, alkollü olduğu öğrenilen iki şahıs 12 yaşındaki erkek çocuğu taciz edip arabaya bindirmeye çalışması esnasında vatandaşlar durumu fark etti.

ŞAHISLARI VATANDAŞLAR YAKALADI

Şahıslar olay yerinden kaçarak uzaklaşmak istedi. Höyük Sokak'ta kıstırılan 2 şahsı vatandaşlar yakalayıp dövmeye başladı. Olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşları uzun süre sakinleştirmeye çalıştı. İki şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Pendik'te taciz gerginliği VİDEO

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