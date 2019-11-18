Pendik'te 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı

İstanbul Pendik, Kavakpınar Mahallesi Darılmaz Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatısında, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

YARIM SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Dumanları fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine Pendik, Kurtköy ve Tuzla müfrezelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yarım saatte söndürüldü.

1 ÇOCUK DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangın sırasında binada bulunan yaşlı bir kadın vatandaşlar tarafından dışarı çıkartılırken, bir çocuk binayı saran dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen çocuğun, olay yerine gelen ambulansta tedavi altına alındığı belirtildi.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Alev alev yanan çatı, mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken, binada hasar meydana geldiği belirtildi.

Pendik'te 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı