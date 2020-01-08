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Pendik'te 5'inci kattan dereye düşen kadın ağır yaralandı

Bir kadın, binanın beşinci kat penceresinden içinde sığ su bulunan dereye düştü.

DHA | 08.01.2020 - 15:50..
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Pendik'te, Kavakpınar Mahallesi Çalı Sokak üzerinde kaza meydana geldi.

İki çocuk annesi Hayriye Yıldırım (28), henüz belirlenemeyen bir nedenle  yaşadığı binanın beşinci katındaki penceresinden, apartmanın bitişiğindeki  içinde sığ su bulunan dereye düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sesleri duyan mahalle sakinleri durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, genç kadını dereden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Ağır yaralanan Yıldırım, ambulansla Marmara Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bir mahalle sakini, “Milletin koşuşturmasına geldim ben. Cam silerken düştüğünü söylediler. Başka bir şey bilmiyorum. Sağlık durumu perişandı. Ara ara nefes alıyordu. Pek de iyi değildi yani. Bilmiyorum Allah sevdiklerine bağışlasın diyelim. Allah şifa versin.” dedi.

Pendik'te 5.kattan dereye düşen kadın ağır yaralandı -1

Pendik'te 5.kattan dereye düşen kadın ağır yaralandı -2

Pendik'te 5.kattan dereye düşen kadın ağır yaralandı -3

Pendik'te 5.kattan dereye düşen kadın ağır yaralandı -4

Pendik'te 5.kattan dereye düşen kadın ağır yaralandı -5

Pendik'te 5.kattan dereye düşen kadın ağır yaralandı -6

Pendik'te 5.kattan dereye düşen kadın ağır yaralandı -7

Pendik'te 5.kattan dereye düşen kadın ağır yaralandı -8

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