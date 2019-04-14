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Pendik'te aldatan koca evi terk etti diye karısını ezdi

30 yıllık karısına kamyonetiyle çarpan zanlı, tutuklandı. Dehşet anları anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA | 14.04.2019 - 09:28..
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İstanbul Pendik'te Efil Onat, 30 yıllık eşi Abdullah Onat ile kendisini aldattığı gerekçesiyle tartıştı. Kocasına sinirlenen kadın, eşyalarını alarak evi terk etti.

GÖZÜ DÖNDÜ, EZDİ GEÇTİ

Kocası onun geri döndürmeye çalışsa da kadını ikna edemedi. Daha sonra Abdullah Onat, kamyonetine binerek eşini takip etmeye başladı. Gözü dönen koca, kamyonetini eşyaları ile otobüs durağına doğru yürüyen kadının üzerine sürdü. Karısına hızla çarpan şahıs, kadını ezip kaçtı.

O anlar kameralara anbean yansıdı.

Pendik'te aldatan koca evi terk etti diye karısını ezdi İZLE

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Efil Onat, yoğun bakıma alındı. Kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, adliyeye sevk edilen Abdullah Onat tutuklandı. 30 yıllık karısına çarparak ölüme terk eden adam, ifadesinde karısını aldatmadığını, evi terk etmesi sebebiyle sinirlendiğini belirtti.

Pendik'te aldatan koca evi terk etti diye karısını ezdi

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