Pendik'te akşam saatlerinde, yavu kedi operasyonu yapıldı.
SÜRÜCÜ ARACINI ÇALIŞTIRMADI
Pendik’te yavru bir kedi, park halindeki otomobilin motor kısmına girerek burada mahsur kaldı. Aracına bindiğinde kediyi fark eden sürücü, aracını çalıştırmayarak durumu itfaiyeye bildirdi.
Pendik'te araç motorunda mahsur kalan kedi kurtarıldı ViDEO
İTFAİYE YAVRU KEDİYİ KURTARDI
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavru kediyi kurtarmak için çalışmalarda bulundu. Araçta mahsur kalan yavru kedi, itfaiyenin uğraşları sonucunda mahsur kaldığı yerden kurtuldu.
KAMERALAR TARAFINDAN KAYDEDİLDİ
Kedinin kurtulmasıyla çevredeki vatandaşlar rahat bir nefes alırken, kedi de koşarak oradan uzaklaştı. O anlar ise anbean kameralar tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, aracın motor kısmında mahsur kalan kediyi kurtarmak için itfaiye ekipleri uğraş veriyor. Kurtarılan kedi, koşarak oradan uzaklaşıyor.