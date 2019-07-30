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Pendik'te babasıyla tartışan şahıs evi ateşe verdi

Ailece oturdukları apartmandan kendi payını isteyen şahıs ile babası arasında kavga çıktı. Aile bireylerinin de dahil olduğu kavgada, iki kişi yaralandı.

İHA | 30.07.2019 - 11:49..
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Pendik Kurtköy Mahallesi'nde bir şahıs, ailece oturdukları apartmandan kendi payını babasından istedi.

Ardından baba ile oğul arasında tartışma yaşandı. Diğer aile bireylerinin de dahil olduğu tartışmada, arbede yaşandı.

Olayda iki kişi hafif yaralandı.

BABASINA KIZDI, HIZINI ALAMAYIP EVİ YAKTI

Tartışmanın ardından öfkesine hakim olamayan şahıs, bu sefer apartmanın çatı katını ateşe vererek yangına sebep oldu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de kavga eden aile bireylerini ayırmak için havaya ateş açtı. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülürken, bir şahıs da gözaltına alındı.

Pendik'te babasıyla tartışan şahıs evi ateşe verdi

Pendik'te babasıyla tartışan şahıs evi ateşe verdi

Pendik'te babasıyla tartışan şahıs evi ateşe verdi

Pendik'te babasıyla tartışan şahıs evi ateşe verdi

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