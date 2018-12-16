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Pendik’te bir kişiyi öldüren zanlılar kayıplara karıştı

Pendik’te bir lokantada 1 kişinin hayatını kaybetti, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga sonrasında şüphelilerin kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA | 16.12.2018 - 11:31..
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Altkaynarca Mahallesi Aydınlıoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir lokantada akşam saatlerinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada Mustafa G. hayatını kaybetmiş, Cemal K. ve Mehmet K. isimli lokanta sahipleri ise yaralanmıştı.

KAYIPLARA KARIŞTILAR

Olayın ardından kimliği belirsiz şüpheliler olay yerinden kaçarak kayıplara karışmıştı. Şüphelilerin olayın ardından lokantadan çıkarak kaçtığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Pendik’te bir kişiyi öldüren zanlılar kayıplara karıştı

DİKKAT ÇEKMEDEN KAÇTILAR

Görüntülerde, şüphelilerin lokantadan çıkarak dikkat çekmemek için sakin bir şekilde ilerledikleri ve sonrasında bindikleri otomobille hızlı bir şekilde kaçtıkları görülüyor.

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