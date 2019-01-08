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Pendik'te buzlanan yol kazalara yol açtı

Pendik'te buz tutan caddede çok sayıda araç kayarak kaza yaptı. Araçlardan biri 5 katlı bir binanın bodrum katına uçtu. Kayan diğer araçlar ise park halindeki araçlara çarparak durabildi.

DHA | 08.01.2019 - 12:03..
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İstanbul'da gece etkili olan kar yağışı sonrası Pendik Kaynarca Mahallesi Zirve Caddesi buz pistine döndü. Sabah saatlerinde caddede ilerleyen çok sayıda araç kaza yaptı.

Pendik'te buzlanan yol kazalara yol açtı

BODRUM KATINA UÇTU

Kayan araçlardan biri, 5 katlı bir binanın bodrum katına uçtu. Bodrum katına giren aracı kurtarmak için olay yerinde uzun süre çekici beklendi.

Araç sahibi Hızır Kuru, “Bu yoldan inerken kaydık. Arabaya çarpmamaya çalışırken binaya girdik. Çocuğu okula bırakmıştım. Okul dönüşü başımıza bu geldi." dedi.

Pendik'te buzlanan yol kazalara yol açtı

Arabanın penceresine çarptığı bodrum kattaki dairede oturan Saliha Özpolat olay sırasında büyük korku yaşadıklarını belirtti.

Caddede kayan çok sayıda araç da kaza yaptı. Hasarlı araçlar için çekici çağrıldı.

Pendik'te buzlanan yol kazalara yol açtı



Pendik'te buzlanan yol kazalara yol açtı



Pendik'te buzlanan yol kazalara yol açtı

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